صحيفة الخليج الالكترونية أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد

تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة. وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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