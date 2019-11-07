الرئيس اليمني يلتقي بزعيم الانفصاليين الجنوبيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة الرئيس اليمني عيد ربه منصور هادي في عدن

اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس في أول لقاء بينهما منذ وقعت حكومته المدعومة من الرياض اتفاقا مع الانفصاليين لإنهاء صراع على السلطة في الجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هادي أثنى، في اجتماعه مع عيدروس الزبيدي في السعودية، على الجهود المبذولة للتوصل للاتفاق.