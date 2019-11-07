الرئيس اليمني يلتقي بزعيم الانفصاليين الجنوبيين

اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس في أول لقاء بينهما منذ وقعت حكومته المدعومة من الرياض اتفاقا مع الانفصاليين لإنهاء صراع على السلطة في الجنوب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هادي أثنى، في اجتماعه مع عيدروس الزبيدي في السعودية، على الجهود المبذولة للتوصل للاتفاق.
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