دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يمنحك تطبيق واتساب الآن المزيد من الطرق لتجنب محادثات المجموعات المزعجة

تطبيق واتساب يُتيح لمستخدميه الآن اختيار جهات الاتصال التي يمكن أن تُضيفك للمجموعات.

تواصل واتساب إضافة المزيد من الإعدادات الجديدة، وهذه المرة هناك إعداد جديد يتيح لك تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يضيفوك في قائمة جهات الاتصال إلى المجموعات، لتكون هذه النسخة نسخة منقحة من ميزة تم اطلاقها في وقت سابق من هذا العام، والتي حملت معها ثلاث خيارات في هذا الشأن، وهي السماح لأي شخص بإضافتك إلى المجموعات، أو السماح فقط لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، أو عدم السماح لأحد.

أما في هذا الإصدار، فتم استبدال إعداد “لا أحد” بالإعداد الجديد “جهات اتصالي باستثناء”، والذي سيُتيح لك ميزة تحكم إضافية لتحديد من يمكنه في جهات اتصالك إضافتك إلى أي مجموعة، على أن يتمكن المشرف الذي لا يمكنه إضافتك إلى مجموعة أن يرسل لك دعوة خاصة من خلال دردشة فردية، مما يعطيك حرية اختيار الانضمام إلى المجموعة أم عدمه، على أن يكون لديك ثلاثة أيام لقبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها.

بالتالي مع هذا الإعداد الجديد، ستتجنّب الأشخاص الذين لا تعرفهم جيدًا ويضيفونك إلى مجموعات عشوائية، وفيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، ببساطة افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات ومن ثم تبويب الحساب وصولًا إلى الخصوصية وانتهاءًا بالمجموعات، بعد ذلك، حدد خيار “جهات الاتصال باستثناء”، وأخيرًا قم بإضافة جهات الاتصال التي سيكون لها الحق في إضافتك إلى أي مجموعة من على واتساب.

Advertisements

أخيرًا، هذه الإضافة متاحة الآن لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، وللاستفادة منها ما عليك سوى تحميل أحدث إصدار من واتساب، حيث على أندرويد يمكنك الانتقال من هنا، وعلى iOS انتقل من هنا.

المصدر:

WhatsApp

التدوينة يمنحك تطبيق واتساب الآن المزيد من الطرق لتجنب محادثات المجموعات المزعجة ظهرت أولاً على عالم التقنية.