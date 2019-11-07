دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Leica تكشف عن كاميرة SL2 بمستشعر إطار كامل وبدون مرآه داخلية بسعر 5995 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Leica عن كاميرة SL2 بمستشعر إطار كامل وبدون مرآه داخلية، والتي تنطلق للبيع في الأسواق بسعر 5995 دولار في 21 من نوفمبر.

تتميز كاميرة SL2 من Leica بتصميم مستشعر إطار كامل، مع مستشعر بدقة 47 ميجا بيكسل، ومعالج Maestro III، مع نظام جديد للقائمة، وتحسينات في عدسة الكاميرة الإلكترونية، مع شاشة بخاصية اللمس، وأيضاً دعم قدرات جديدة في تسجيل الفيديو.

أكدت Leica على أن هيكل كاميرة SL2 صمم من قبل الشركة، والذي يأتي مع غطاء علوي من الألومينوم، كما يتميز هيكل الكاميرة بتصميم جديد للقبضة يدعم المستخدم بتجربة أكثر ثباتاً عند التصوير وأقل عرضة للإنزلاق مقارنة بالإصدار القديم.

ويصل وزن كاميرة SL2 إلى 928 جرام مع البطارية، لذا تحاكي تصميم كاميرة S1R، كما أن هذا الوزن في الكاميرة يعود لعدد 5 من المحاور المدمجة والتي ترتكز في الكاميرة لدعم تثبيت الصورة بكفاءة أعلى، مع 5.5 نقطة توقف، لخفض الإهتزازات مع جميع عدسات Leica المتوافقة.

ويأتي مستشعر كاميرة SL2 بدقة 47 ميجا بيكسل وهي ضعف الدقة المميزة للإصدار السابق، كما أنها أعلى دقة في كاميرات بمستشعر إطار كامل وبدون مرآة داخلية، كما يدعم المصراع الميكانيكي للكاميرة إطلاق مستمر حتى 10 إطار في الثانية، أو 20 إطار في الثاتية مع المصراع الإلكتروني مع نمط غلق الصوتيات.

وتعمل ميزة التركيز التلقائي في الكاميرة على الضبط على المشهد، كما تدعم تتبع حركة الأشياء أو موضوع التصوير، مع ضبط التركيز على الوجه والعين.

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أيضاً من المقرر أن تدعم عدسات الكاميرة الإلكترونية OLED و 5.8 ميجا بيكسل عرض أفضل للبيكسل، وهي أعلى جودة قدمت للعدسات الإلكترونية في الكاميرات حتى الآن.

من جانب أخر تأتي الكاميرة بشاشة LCD بحجم 3.2 إنش مع خاصية اللمس، وتحسينات في نظام القائمة في الكاميرة، التي تقدم تجربة سلسة عن الكاميرات المنافسة من سوني وكانون، كما تتميز قائمة كاميرة SL2 بدعم الإعدادات السريعة، وتقدم نمط سينمائي خاص للتصوير.

وفي الفيديو تأتي كاميرة بميزة دعم الفيديو بدقة 5K عند 30 إطار في الثانية، أو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم دقة 4K مع 10-bit 4:2:2 L-log في تسجيل الفيديو الخارجي أو الداخلي.

وتدعم الكاميرة نمط خاص بدقة 187 ميجا بيكسل، وتأتي بميكروفون مدمج، مع مدخل للسماعات، ومنفذ USB C فئة 3.1 لدعم نقل البيانات والشحن، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة SL2 في 21 من نوفمبر بسعر 5995 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Leica تكشف عن كاميرة SL2 بمستشعر إطار كامل وبدون مرآه داخلية بسعر 5995 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.