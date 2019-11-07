الأردن تكشف هوية منفذ اعتداء جرش: عمره «22 عامًا»

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حددت الشرطة الأردنية هوية المشتبه به في حادث الطعن الذي وقع في مدينة جرش الأثرية، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم أربعة سائحين.

ونقلت وكالات الأنباء عن الشرطة أن المشتبه به يدعى محمد أبوطعيمة «22 عاما»، وقالت إنه يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم للاجئين الفلسطينيين.

وقال والد المشتبه به، ويدعى محمود (56 عاما) إنه كان على وشك الإصابة بأزمة قلبية، مضيفا أن ابنه «فاشل وعقله مشوه»، مشيرا إلى أنه كان يخشى حتى من ذبح «كتكوت» لذا فإنه يشعر بالصدمة لقيامه بهذا العمل.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف، وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملطخ بالدماء.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أوضح لوكالة «فرانس برس» أن بين الجرحى «دليلًا سياحيًا أردنيًا وضابط صف من مديرية الأمن العام» أصيبا بجروح لدى محاولة القبض على مرتكب الاعتداء.