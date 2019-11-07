النيابة اللبنانية تقبل شكوى فساد ضد وزراء البلاد منذ 1990

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويداتالنيابة اللبنانية تقبل شكوى فساد ضد وزراء البلاد منذ 1990

قبل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات شكوى عدد من المحامين ضد كل وزراء الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه، بشبهة الفساد والتعدي على المال العام ونهبه.

وأحال النائب العام التمييزي الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في الجرائم الجنائية الشكوى إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.

يشار إلى أن المحامين إلياس خليل، وسعيد علامة، وندى دبور وخليل حاطوم، كانوا تقدموا الأسبوع الماضي بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية "في حق وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني".

ويشهد لبنان مظاهرات واعتصامات واسعة النطاق تعم كافة مناطق البلاد، احتجاجا على الفساد ونهب المال العام وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية