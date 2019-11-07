دراسة حديثة تكشف حماية القهوة من سرطان الكبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

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أوضحت دراسة حديثة قامت بها جامعة كوينز البريطانية حول القهوة، أن حبوبها تحتوي على مادة "بوليفينول" التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.



وقام الباحثون في الدراسة بتحليل نحو نصف مليون يقوم أغلبهم بشرب القهوة، على مدى 7 سنوات ونصف، ووجدوا بأن خطر الإصابة بسرطان الكبد، كان أقل بنسبة 50% لدى من يشرب القهوة.

إلا أن الدراسة قالت بأنه بالرغم من الفوائد الكثيرة للقهوة إلا أن مخاطرها أيضا كبيرة، مع استهلاك كميات عالية منها، حيث يمكنها أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وتزايد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.