بـ "فيلم سوبر مان".. مايكروسوفت تنجح في تخزين البيانات على الزجاج

نجحت شركة مايكروسوفت الأمريكية، في إثبات إمكانية تخزين البيانات على الزجاج بعدما نجح تعاونها مع عملاق الإنتاج الترفيهي "وارنر برذرز" لتخزين نسخة أصلية لفيلم "سوبرمان" ـ الذي تم إنتاجه عام 1978 ـ على قطعة زجاج لا يتجاوز سمكها 2 مليمتر وطولها 7 سم تقريبًا.
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وحسبما أوردت تقارير صحفية فأن الرقاقة الزجاجية؛ حيث يتم تخزين البيانات، صُممت لتتحمل أصعب الظروف؛ حيث تضم الرقاقة الواحدة يمكنها أن تضم أكثر من مئة طبقة من البيانات المجسمة "الفوكسل".
الرقاقة تم تصميمها ضمن مشروع "سيليكا" الذي يهدف إلى إيجاد طرق مبتكرة لتخزين البيانات لفترات طويلة وبتكلفة منخفضة،؛ حيث تم وضعها داخل فرن ومايكروويف وغليها في الماء وخدشها بأدوات حادة، وأثبتت كفاءة كبيرة في جميع التجارب.
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التقنية الجديدة التي كشفت عنها شركة مايكروسوفت تقوم على أشعة "ليزر الفيمتو ثانية"، لتشكيل ما سمته مايكروسوفت بـ "فوكسل"، وهي عبارة عن بيانات مجسمة محفورة بدقة على الرقاقة الزجاجية يمكن قراءتها لاحقا باستخدام نظام متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي.المزيد:
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