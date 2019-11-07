"معركة الجسور" في بغداد.. تحذير حكومي وتحد شعبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المحتجون فوق جسر الجمهور في العاصمة بغداد. دخلت قوات الأمن العراقية في "معركة" مع المحتجين على مدار الأيام القليلة الماضية فوق الجسور الثلاثة في العاصمة بغداد، في حين وصف متحدث حكومي إغلاق المحتجين للجسور بأنه "عمل تخريبي".

وأطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين وسط بغداد، الأربعاء، مما أدى إلى سقوط قتيل.

وتركز إطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسية، وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم، أو قريبا منها، بعد أن تحولت إلى نقاط احتجاج رئيسية.

وكان المحتجون العراقيون قد بدأوا محاولة إغلاق الجسور في وقت سابق هذا الأسبوع في إطار مساع لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

ويتجمع آلاف الأشخاص منذ أسابيع في ساحة التحرير وسط بغداد. وتقع على نحو منتظم اشتباكات للسيطرة على جسرين آخرين قرب الساحة، مما يرفع عدد الجسور التي سدها المحتجون إلى خمسة.

شاهد الفيديو: الشرطة تطلق الرصاص الحي في بغداد

مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي اتهام موظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح السعودية أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو وجّهت يوم أمس الأربعاء الاتهّام إلى موظّفَين سابقَين في شركة "تويتر" ورجل آخر بالتجسّس على مستخدمين لمنصّة التواصل الاجتماعي وجّهوا انتقادات للعائلة المالكة في السعودية. وأوضحت الوزارة أن المتّهمين الثلاثة وهم سعوديان وأمريكي عملوا معا لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر. وبحسب لائحة الاتّهام فإن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفّذون توجيهات مسؤول سعودي لم تكشف هويته يعمل لصالح شخص أطلق عليه المحققون تسمية "عضو العائلة المالكة-1"، وقد أفادت صحيفة واشنطن بوست بأنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. والمتّهمون هم موظفا تويتر علي الزبارة وأحمد أبو عمو، وأحمد المطيري وهو مسؤول تسويق على صلة بالعائلة المالكة. وقال النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون إن "الشكوى الجنائية التي كشف عنها تتّهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر". وقال في بيان إن "قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأمريكية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا. لن نسمح باستخدام الشركات الأمريكية أو التكنولوجيا الأمريكية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة". ويأتي توجيه الاتهّام في توقيت لا تزال فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية متوترة على خلفية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي، والذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست وغيرها. وبحسب الصحيفة فإن تحقيقات المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي متورّط في الجريمة. للمزيد على يورونيوز: فيسبوك تطلق شعاراً جديداً لتمييز الشركة الأم عن شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ربما استخدمت بيانات مستخدمين لغرض الدعاية دون إذن صادرت أمها هاتفها و"حاسوبها" ولكنها غردت عبر تويتر.. من الثلاجة Euronews (Ar)

شاهد: ماذا قال والد المشتبه به في هجوم جرش بعد الحادث؟ عبر محمود أبو طعيمة، والد المشتبه به بارتكاب هجوم جرش، عن صدمته وغضبه بسبب ما قام به ابنه المتهم بطعن سياح في المنطقة الأثرية من المدينة الأردنية يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال أبو طعيمة البالغ من العمر 56 عاماً لرويترز: "كنا على وشك الإغماء. أدعو الله أن لا يرحمه، لأن من يرتكب هذا الفعل مريض نفسياً. ما الخطأ الذي ارتكبه السياح؟ قلت له مراراً، السائح لا ذنب له، إنه مسالم. آت هنا للاستمتاع بوقته". وأضاف أن من يرتكب هذا الفعل يستحق الشنق، وتبرأ من ابنه قائلاً إن لديه الآن ثلاثة أبناء فقط وليس أربعة، وأضاف: قد أخنقه لأن أحداً يلا يقوم بمثل هذا الفعل. نحن أناس مسالمون ولا نحب المشاكل، واجهتنا أكثر من حادثة وكنا دائماً نسامح". بحسب الشرطة فإن المشتبه به محمد أبو طعيمة ، البالغ من العمر 22 عاماً ، كان يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة، قرب مخيم فقير للاجئين الفلسطينيين، وكان قد تم تناقل أنباء في وقت سابق تفيد بأن الشاب دخل إلى الأردن من الضفة الغربية قبل أربعة أيام. يذكر أن ثمانية أشخاص أصيبوا الأربعاء عندما طعنهم شاب قرب الآثار الرومانية في جرش، أربعة منهم سياح (ثلاثة مكسيكيين وسويسرية) وأربعة من السكان المحليين، وذكر وزير الصحة الأردني أن أربعة من الإصابات تتراوح بين الخطيرة إلى المتوسطة في حين أن الإصابات الأخرى طفيفة. للمزيد على يورونيوز: ثمانية جرحى بينهم 3 مكسيكيين وسويسرية في عملية طعن بالأردن استقالة المفوض العام لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استقالة الوزراء الأردنيين تمهيداً لتعديل حكومي Euronews (Ar)

ترامب: المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة تسير بشكل جيد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه أجرى محادثات مثمرة مع مسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع سد ضخم على النيل الأزرق يثير توترا بين الدول الثلاث. وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في عام 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90% من مياهها. والمحادثات بين هذين البلدين والسودان الذي يعبره النهر أيضا، تواجه عراقيل منذ تسع سنوات. وكتب ترامب في تغريدة "لقد عقدت للتو اجتماعًا مع ممثلين رفيعي المستوى من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل النزاع القديم حول سد النهضة الإثيوبي الجاري بناؤه، وهو بين الاضخم في العالم". وأضاف أن "الاجتماع سار بشكل جيد وستستمر المناقشات"، دون مزيد من التفاصيل. وقد أعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تقدّر كلفته بـ4 مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية عام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. وتسعى مصر الى وساطة دولية حول المشروع الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في إفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه ستة الاف ميغاواط. وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة الى "حقوق تاريخية" في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات. ينضم النيل الأزرق، ومنبعه في إثيوبيا، إلى النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. إقرأ أيضاً: نجل ترامب يفكر في الترشح للانتخابات ويهاجم خصوم والده "البائسين" في كتابه الأول استقالة المفوض العام لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO شاهد: متظاهرون يغلقون مدخل مصفاة جنوب العراق والشرطة تطلق الرصاص الحي في بغداد Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي إن "قطع الطرق والجسور هو نوع من أنواع التخريب الذي جرمه القضاء بقرار رسمي".

وأضاف: هناك أوامر صارمة للقوات المسلحة بعدم استخدام الذخيرة الحية تجاه المتظاهرين، والقوات المسلحة تلتزم بقواعد الاشتباك لكن هذا ممكن أن يتغير".

أخبار ذات صلة

ولقي أكثر من 260 عراقيا حتفهم في مظاهرات تخرج منذ بداية أكتوبر الماضي رفضا لطبقة سياسية يصفها المحتجون بالفاسدة والأسيرة للمصالح الأجنبية.

ويصعد المحتجون أساليبهم في الوقت الحالي، قائلين إن العصيان المدني بات مسارهم الوحيد، ودعوا إلى إضرابات بينما لم تلب حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الممسكة بزمام السلطة منذ عام مطالب المحتجين.

وقالت مصادر أمنية ونفطية إن محتجين أغلقوا، الأربعاء، مدخل مصفاة نفط الناصرية بجنوب البلاد.

وأضافت المصادر أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من دخول المصفاة، مما تسبب في نقص الوقود.

لقطات مؤثرة من حرب العراق

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن إغلاق ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد كلف البلاد ما يزيد عن ستة مليارات دولار حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال الليل اعتصاما نظمه المحتجون في البصرة، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى. وكان المحتجون معتصمين أمام مبنى المحافظة.

ويغلق آلاف المحتجين جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج، قرب البصرة.

ولا يزال الإنترنت مقطوعا في كثير من مناطق العراق، بعد أن كان محجوبا تماما، الاثنين، قبل أن يعود للعمل لفترة وجيزة تقل عن أربع ساعات الثلاثاء.