شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني أعرب خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرًا إلى أهمية دور الكونغرس بشقيه، في هذا الخصوص.
وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شامل.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة ملك الأردن، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.