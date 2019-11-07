اخبار الخليج

العاهل الأردنى يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الخميس، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، في اجتماع تناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والمستجدات الإقليمية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني أعرب خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرًا إلى أهمية دور الكونغرس بشقيه، في هذا الخصوص.

Advertisements

 

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شامل.

 

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة ملك الأردن، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا