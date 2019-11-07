شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: إيرادات حقول النفط بشمال سوريا ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن إيرادات حقول النفط فى شمال شرق سوريا ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وليس للولايات المتحدة. Advertisements وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان للصحفيين "لن تذهب العائدات للولايات المتحدة بل لقوات سوريا الديمقراطية". وأضاف هوفمان أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحاسب تركيا أى قوات تدعمها يُعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب فى شمال شرق سوريا.

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