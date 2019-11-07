شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الرئيس اللبنانى تؤيد مطالب المحتجين وتطالب بحكومة ثقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن شرفتها في مكتبها الواقع في منطقة بعبدا تنظر كلودين إلى شوارع الغضب الحانق فتمنح ثقتها لمطالب المتظاهرين وتقول "بلدنا ليس على ما يرام".
وتطلق كلودين على المظاهرات المستمرة في لبنان منذ 22 يوما وصف "الانتفاضة" التي تنطلق منها "أصوات صادقة".
وتشغل كلودين منصب رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق المرأة في لبنان وهي زوجة النائب في البرلمان اللبناني العميد شامل روكز.
والهيئة هي مؤسسة حكومية مرتبطة برئاسة الحكومة ويعين رئيس الجمهورية رئيسها.
وأدت موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة في البلاد إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري ودفعت البلاد إلى أتون أزمة سياسية في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية طاحنة.
وقالت كلودين لرويترز إن ما حدث في لبنان أدى إلى أزمة ثقة. ورددت تعبيرات تعكس لسان حال الشارع قائلة "ليس لدينا ثقة بكم وأنتم لم تكونوا على قدر مستوى المسؤولية التي أعطيناكم إياها. لهذا طرحوا هم الثقة وأسقطوا الحكومة".
وباتت ابنة رئيس الجمهورية على ثقة بأن ما تشهده بلادها جاء على مستوى كل لبنان ولم يقتصر على منطقة واحدة وتقول "جنوب وشمال وبعلبك وبيروت وجبل وسهل .هذه أول مرة تحصل مظاهرات بكل لبنان بذات الوقت وعابرة للطوائف وللطبقات الاجتماعية، كانت فعلا صدمة".
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