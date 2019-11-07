شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يجتمع مع الرئيس اللبنانى ويعلن مواصلته للمحادثات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كان الحريري قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وقال الحريري "أنا جئت لأحكي مع الرئيس ونتشاور وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين ولكن لا أريد أن أحكي كثير ولكن هيدا الشي الوحيد الذي أود قوله".
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