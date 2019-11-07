شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يجتمع مع الرئيس اللبنانى ويعلن مواصلته للمحادثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع القائم بأعمال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الرئيس ميشال عون اليوم الخميس وقال بعد الاجتماع إنه سيواصل إجراء المحادثات مع الرئيس اللبناني وأطراف أخرى. Advertisements كان الحريري قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي. وقال الحريري "أنا جئت لأحكي مع الرئيس ونتشاور وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين ولكن لا أريد أن أحكي كثير ولكن هيدا الشي الوحيد الذي أود قوله".

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