شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يُصر على تسمية الحريرى لرئاسة حكومة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لتلفزيون (إن.بي.إن) إنه يصر على ترشيح سعد الحريرى لرئاسة وزراء لبنان. وقال برى "مُصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريرى لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان".

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