شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد : سنحاسب أى شخص يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، أنها ستحاسب أى شخص يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين مهما كانت الأسباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوى، فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، يمنع منعًا باتًا إطلاق الرصاص الحى، حتى لو كان فى الهواء لتفريق المتظاهرين، وتوجيهاتنا صارمة على جميع القطاعات.

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كان مصدر أمنى، قد صرح فى وقت سابق، بأن متظاهرين خرجوا اليوم فى تظاهرة بمنطقة شارع الرشيد وسط بغداد، وحاولت القوات الأمنية تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع.