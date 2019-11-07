شكرا لقرائتكم خبر عن طولها 1000 متر.. أطول نسخة قرآنية بخط اليد فى ضيافة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الإمارات أطول نسخة قرآنية مكتوبة باليد، والبالغ طولها 1000 متر، والتى أدخلت صاحبها محمد دليف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتعد هذه الاستضافة الأولى لدولة عربية لهذه النسخة، بعد أن عرضت فى "الهند"، وقد اعتاد رسام الكاريكاتير تسجيل الأرقام القياسية والمشاركة بأعماله ورسماته فى الحياة الاجتماعية فى الهند، وبفضل موهبته وخبرته الطويلة فى الجرائد اليومية الهندية، توثقت علاقاته وتعمقت نظرته الفنية بحيث أصبح شخصية فاعلة فى مجالات متنوعة للفن.



نسخة قرأنية

التقت محمد دليف بمعرض الشارقة للكتاب وقال عن سبب اختياره الإمارات للانطلاق: اخترت الإمارات لأول انطلاقة للمصحف، ومن إمارة الشارقة بالتحديد، لأنها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، وتوجد الكثير من الفعاليات الثقافية فى الدولة، والتى تشجع على الابتكارات، وقد عملت هذا المصحف ليكون متاحاً للعرض أمام الجميع باختلاف جنسياتهم وأديانهم.

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ويتكون المصحف من صفحات مطوية مكتوبة بخط اليد وبداخل صندوق خشبى كبير لحماية الأوراق من التلف، وقد لاقى المصحف الذى استغرقت كتابته سنة كاملة، إقبالاً من الجمهور بالمعرض، ويتطلع دليف للانطلاق به إلى دول أخرى لعرضه فيها.

وقد أصبح دليف أول هندى يحصل على العضوية الذهبية فى المجموعة الدولية لفنانى الكاريكاتير فى الولايات المتحدة، وقد نشر رسومه فى كثير من الوسائل العالمية المعروفة بسبب الطرق التى يستخدمها لعرض القضايا الاجتماعية لعامة الناس بحس إنسانى وشعبي، وهو يؤمن بأن الكاريكاتير يستطيع أن يوصل رسائل قوية وهادفة للمجتمع.