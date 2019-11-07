شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينفى إجراء تحقيقات حول أسباب مشاركة الطلاب فى المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكدت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها مساء اليوم – أن هذا الخبر غير صحيح، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
وكان طلاب الجامعات والمدارس في لبنان قد كثفوا من مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات، وبدا لافتا قيامهم اليوم بقيادة الاعتصامات والمسيرات المتحركة في الشوارع وأمام المؤسسات العامة والحيوية في عموم البلاد وذلك لليوم الثاني على التوالي، مشيرين إلى أن تحركهم ونزولهم إلى الشوارع بدلا من الذهاب إلى المدارس والجامعات، مرجعه أنهم يرون أن البلاد تتجه إلى أوضاع أكثر سوءا وتدهورا على نحو يهدد مستقبلهم.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
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