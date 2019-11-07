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اللجان الفنية فى مجلس الوزراء السودانى تناقش منهجية الموازنة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

ناقش اجتماع مشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2020، والتي جاءت مستهدية بالبرنامج الإسعافي وأولويات حكومة الفترة الانتقالية.

 

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وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، إن تلك الموازنة تٌركز على أهداف التنمية المستدامة، وتضمنت موجهاتها عددًا من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون.

 

وأشار إلى أنها ستركز على زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام، ودعم ميزان المدفوعات، واستقطاب موارد خارجية جديدة، وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي.

 

وأكد الاجتماع الاهتمام بالأولويات الملحة، ومراجعة الإعفاءات الجمركية، وخفض معدلات البطالة، والاهتمام بتشغيل الشباب وزيادة الإيرادات عبر تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.

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