شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الفنية فى مجلس الوزراء السودانى تناقش منهجية الموازنة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ناقش اجتماع مشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2020، والتي جاءت مستهدية بالبرنامج الإسعافي وأولويات حكومة الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أنها ستركز على زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام، ودعم ميزان المدفوعات، واستقطاب موارد خارجية جديدة، وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي.
وأكد الاجتماع الاهتمام بالأولويات الملحة، ومراجعة الإعفاءات الجمركية، وخفض معدلات البطالة، والاهتمام بتشغيل الشباب وزيادة الإيرادات عبر تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
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