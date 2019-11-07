واشنطن/ الخليج 365
قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، الخميس، إن تنظيم "داعش" يقوم بعمليات سرية بهدف عودة نشاطه.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر البنتاغون، كشف هوفمان أن "القوات العسكرية الأمريكية تعمل بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"(يشكل ي ب ك/ بي كاكا عمودها الفقري) على حماية آبار النفط من هجمات داعش وضمان عدم تمكن التنظيم الإرهابي من استغلالها"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
وفي إجابته عن سؤال حول تراجع قوة داعش، كشف هوفمان أن فلول التنظيم الإرهابي لاتزال تعمل سريا بهدف تجميع قوتها واستعادة السيطرة على المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: "داعش" يقوم بعمليات سرية بهدف إعادة نشاطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.