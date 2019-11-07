عون يبحث مع الحريري مستجدات الأوضاع بالبلاد

بيروت/ ريا شرتوني /الخليج 365

بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال، سعد الحريري، مستجدات الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك في لقاء جمعهما بقصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، حسب بيان صادر عن الرئاسة، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه.

وحسب البيان، فإن اللقاء الذي جاء في إطار "الاتصالات الجارية من أجل الإسراع في إيجاد حل للوضع الحكومي"، جرى خلاله "عرض الأوضاع العامّة في لبنان".

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وعقب اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: "حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنُكمل المشاورات مع الفرقاء الآخرين".

ويأتي لقاء عون والحريري في وقت يدخل فيه الحراك الشعبي في لبنان أسبوعه الرابع على التوالي.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسّسات التربويّة والمصارف في أوّل أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.

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