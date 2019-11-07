أربيل/ علي محمد/ الخليج 365
قال أحد قياديي المجلس الوطني الكردي (ضمن المعارضة السورية)، إن الأكراد في سوريا والعراق مثال جيد للجيران، ولديهم علاقات جيدة مع تركيا.
عضو الهيئة العامة للائتلاف السوري، ممثل المجلس الوطني الكردي، شلال كدو، أوضح للأناضول، أن "أكراد سوريا والعراق وكذلك الدول المجاورة لدينا علاقات جيدة مع تركيا".
وأضاف، "مثال ذلك، علاقات تركيا مع حكومة كردستان في شمال العراق، خلال 20 سنة الماضية كانت وما زالت جيدة للغاية، والعلاقات التجارية الكبيرة بين الجانبين تثبت ذلك".
وتابع، "الأكراد السوريين أيضا يريدون تحسين العلاقات في مختلف المجالات مع تركيا، دون الحاجة لخوض معارك في مناطقهم".
وقال كدو، "كأكراد سوريين والمجلس الوطني الكردي، نعتقد أن القضية الكردية هي قضية وطنية في سوريا، يتم حلها سياسيا، وليس عن طريق البنادق".
وأشاد بموقف رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الذي قال "مشكلة تركيا مع بي كا كا، وليس الأكراد السوريين"، واصفا حديثه بأنه في الصميم.
وأضاف، "أي كردي ليس ضمن الـ بي كا كا، لا مشكلة لتركيا معه".
والثلاثاء، أوضح رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نجيرفان بارزاني، أن مشكلة تركيا مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وليس الأكراد السوريين.
وقال كدو، إن "الحل الوحيد للمشاكل في سوريا هو الحل السياسي، بالحوار والتفاوض يمكننا الوصول إلى جميع أنواع الحلول مع سوريا والبلدان المجاورة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الوطني الكردي: أكراد سوريا لديهم علاقات جيدة مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.