المجلس الوطني الكردي: أكراد سوريا لديهم علاقات جيدة مع تركيا

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

قال أحد قياديي المجلس الوطني الكردي (ضمن المعارضة السورية)، إن الأكراد في سوريا والعراق مثال جيد للجيران، ولديهم علاقات جيدة مع تركيا.

عضو الهيئة العامة للائتلاف السوري، ممثل المجلس الوطني الكردي، شلال كدو، أوضح للأناضول، أن "أكراد سوريا والعراق وكذلك الدول المجاورة لدينا علاقات جيدة مع تركيا".

وأضاف، "مثال ذلك، علاقات تركيا مع حكومة كردستان في شمال العراق، خلال 20 سنة الماضية كانت وما زالت جيدة للغاية، والعلاقات التجارية الكبيرة بين الجانبين تثبت ذلك".

وتابع، "الأكراد السوريين أيضا يريدون تحسين العلاقات في مختلف المجالات مع تركيا، دون الحاجة لخوض معارك في مناطقهم".

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وقال كدو، "كأكراد سوريين والمجلس الوطني الكردي، نعتقد أن القضية الكردية هي قضية وطنية في سوريا، يتم حلها سياسيا، وليس عن طريق البنادق".

وأشاد بموقف رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الذي قال "مشكلة تركيا مع بي كا كا، وليس الأكراد السوريين"، واصفا حديثه بأنه في الصميم.

وأضاف، "أي كردي ليس ضمن الـ بي كا كا، لا مشكلة لتركيا معه".

والثلاثاء، أوضح رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نجيرفان بارزاني، أن مشكلة تركيا مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وليس الأكراد السوريين.

وقال كدو، إن "الحل الوحيد للمشاكل في سوريا هو الحل السياسي، بالحوار والتفاوض يمكننا الوصول إلى جميع أنواع الحلول مع سوريا والبلدان المجاورة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.