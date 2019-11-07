العاهل السعودي يستقبل مديرة الاستخبارات الأمريكية

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن اللقاء "بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام"، دون تفاصيل.
ووفق المصدر نفسه، حضر اللقاء وزيرا الخارجية فيصل بن فرحان، والداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، وسفير واشنطن لدى الرياض جون أبي زيد.
ويأتي اللقاء بعد ساعات من اتهام وزارة العدل الأمريكية موظفين سابقين بـ"تويتر" بـ"التجسس" لصالح السعودية، فيما لم يصدر عن المملكة بيان بشأن الأمر.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعتزامها إرسال ألفي جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.
ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة "أرامكو" في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 3 آلاف جندي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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