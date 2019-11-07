تركيا توزع 18 ألف رغيف يوميا في مناطق "نبع السلام"

أنقرة/ دويقو ينار/ الخليج 365

بدأت تركيا بتوزيع 18 ألف رغيف خبز يوميا على مناطق عملية نبع السلام بعد تحريرها من إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" .

جاء ذلك في تصريحات رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم قنق أدلى بها للأناضول حول أنشطة المساعدات الإنسانية التي تنفذها تركيا في منطقتي تل أبيض ورأس العين السوريتين بعد تطهيرهما من عناصر ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية في إطار عملية نبع السلام العسكرية.

وكشف قنق أنهم كانوا يعملون في الميدان على قدم وساق بالتنسيق مع القوات المسلحة التركية منذ بداية عملية نبع السلام من أجل إدامة أنشطة المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين السوريين.

وقال: "وزعنا المساعدات الإنسانية العاجلة من مساعدات غذائية ومواد التنظيف على عشرات الآلاف من المدنيين في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب خاصة مراكز المدن والقرى التابعة لمناطق تل أبيض ورأس العين".

وأضاف" كما قدمنا الدعم والمساعدة في إسكان النازحين في المخيمات".

وتابع حديثه بالقول: "كما قدمنا وجبات الطعام الساخن طوال 3 أيام للمواطنين الأتراك الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم الواقعة قرب منطقة العمليات".

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وذكّر قنق بتنفيذ العناصر الإرهابية لمئات الهجمات بقذائف الهاون على أهداف سكنية على طوال المناطق الحدودية.

وأردف بالقول "نتيجة لهذه الهجمات غادر الآلاف من المواطنين الاترك منازلهم .ونحن بدورنا وفرنا الدعم للآلاف المقيمين في المخيمات بالمحافظات الحدودية، كما قدمنا حوالي 25 ألف وجبة طعام ساخنة من خلال المطبخ الذي أنشأناه داخل المخيمات. إلى جانب توزيع الملابس ومواد التنظيف بالتنسيق مع حكوماتنا والسلطات البلدية في المنطقة".

وتابع " بدأنا على الفور العمل مع المخابز المحلية في تل أبيض ورأس العين وسلوك. أوصلنا مؤن الدقيق للمناطق الثلاث، وتم توزيع 18 ألف رغيف خبز يوميًا مجانًا".

وأشار إلى أنهم "أرسلوا شاحنة رعاية صحية متنقلة بدلا من المستشفى الذي هدمه الإرهابيون في تل أبيض".

وأضاف: "بدأنا بتقديم خدمات طبية إلى 500 مريض يوميًا، وبذلك اقترب عدد الأشخاص المستفيدين من الرعاية الصحية نحو 10 آلاف مدني".

ولفت إلى استمرار إمدادات الغذاء والنظافة التي بدأها الهلال الأحمر التركي فورًا بالتزامن مع العملية العسكرية، حيث وزع حتى الآن نحو 135 ألف قطعة من المستلزمات المختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.