سجن بريطاني 4 سنوات لتدربه في معسكرات "بي كا كا" الإرهابية

لندن / الخليج 365
قضت محكمة بريطانية، بالسجن 4 سنوات على مواطن تلقى تدريبات في معسكرات منظمة " بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية، في سوريا والعراق.
وأصدرت محكمة الجنايات في العاصمة لندن، الخميس، قرارها بحق البريطاني أيدان جيمس، الذي اعتقل في بلاده خلال عودته من سوريا.
وبررت المحكمة قرار السجن بتلقي المتهم تدريبات مسلحة في إحدى المعسكرات التابعة لمنظمة "بي كا كا" في العراق، فيما أصدرت قرار تبرئة بحقه من تهمة "التواجد في معسكرات الإرهاب بسوريا."
وكان "جيمس" قد اعتقل في مطار ليفربول، خلال فبراير/شباط 2018، أثناء عودته إلى بلاده قادما من سوريا، لتتم محاكمته بتهمة "التحضير لأعمال إرهابية" و"التواجد في معسكرات تدريب إرهابية."
جدير بالذكر أن بريطانيا تصنّف منظمة "بي كا كا" ضمن قوائم الإرهاب منذ عام 2001، فيما لا تدرج جناحها في سوريا "ي ب ك" ضمن القائمة نفسها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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