الاتحاد الأوروبي يخصص 79 مليون يورو لدعم الخدمات العامة في اليمن

بروكسل/ الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، تخصيص الاتحاد الأوروبي 79 مليون يورو (87 مليون دولار) لدعم الخدمات العامة في اليمن.

وذكر بيان صادر عن المفوضية اليوم، أن المساعدة المالية رصدت لقطاعات الصحة والأغذية والتعليم.

وسيتم تخصيص قسم من المساعدات، إلى الشعب اليمني، عبر المجالس المحلية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي ومياه الشرب والغذاء والنظافة.

ولفت البيان إلى أن المساعدات ستدعم في الوقت نفسه القطاع الخاص، وتعزز قوة المؤسسات الصغيرة في مجالات عديدة كالزراعة.

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والثلاثاء، جرى بالعاصمة السعودية الرياض، التوقيع رسميا على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحسب تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة باليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.