مقتل مدني في هجمات جوية روسية على إدلب

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قُتل مدني، الخميس، جراء هجمات جوية شنتها مقاتلات تابعة لروسيا الداعمة للنظام السوري على تجمعات سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن المقاتلات الروسية استهدفت بلدة كفروما وقرية كفر سجنة، وسرجة ومعرة حرمة ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، للأناضول، أن مدني قتل في بلدة كفرومة ، جراء القصف الجوي، مشيرة أن فرق الدفاع المدني ماتزال تواصل أعمال البحث والإنقاذ في موقع القصف.

وارتفع عدد قتلى القصف الجوي الروسي والنظام السوري على التجمعات السكنية في منطقة خفض التصعيد منذ أمس الأربعاء إلى 9 قتلى وإصابة أكثر من 10 آخرين.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.