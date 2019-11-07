العاهل السعودي وولي العهد يهنئان الشيخ خليفة بن زايد









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة فيه رئيسًا.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته: "يسرنا بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن نبعث لسموكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد جاء فيها:"يسعدني بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق".

