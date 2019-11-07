الكويت.. القبض على شخص أشهر سلاحه في المطار

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الرجل اقترب من إحدى النقاط الأمنية بمبنى الر كاب، وأخرج سلاحا ناريا وصوبه إلى رأسه، لكن رجال الأمن تعاملوا معه بحيطة وحذر، وقاموا بإخلاء المنطقة من المسافرين وتطويقه من الخلف حتى دخل منطقة آمنة، حيث تمت السيطرة عليه وضبطه".
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وتابعت الداخلية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنه تبين أن "المواطن بحالة غير طبيعية، وأنه من أصحاب السوابق، وقد سبق إبعاده من إحدى الدول العربية لسوء سلوكه".
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