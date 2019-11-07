اطمن علي نفسك.. تحليل " WBC" مقياس كرات الدم البيضاء فى جسمك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

تحليل WBC يقوم الطبيب بطلبه في العديد من الأحيان، ولكن هذا التحليل يعني تعداد كريات الدم البيضة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا التحليل وفقا لموقع " emedicine".



عندما يشتبه الطبيب بوجود عدوي أو التهاب في الجسم يقوم علي الفور بطلب إجراء تحليل "wbc"، وهذا للاطمئنان إذا كان هذا الشخص يعاني من مرض يؤثر علي انتاج كريات الدم البيضاء أم لا.

يقوم الطبيب المتواجد في معمل التحاليل بسحب عينة من الدم، وتحليلها لمعرفة نسبة "wbc" في الجسم، والأطمان علي الشخص، وهذا التحليل يساعد في قياس عدد كرات الدم البيضاء، مع معرفة زيادة أو نقصان عدد WBC الذي يعد علامة علي وجود أمراض في الجسم.

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كريات الدم البيضاء يتم إنتاجها في نقي العظم وتقوم بحماية الجسم من العدوى وتساعد في رد الفعل المناعي الخاص به، وفي حالة تعرضها لأي مشاكل صحية كالعدوي أو البكتيريا أو الفيروسات تزداد نسبتها في التحليل.

وفي حالة نقصنها عن الطبيعي تكون مؤشر لتناول بعض الأدوية المسببة لهذا الأمر، أو الإصابة بضعف في الجهاز المناعي أو نتيجة للعلاج الاشعاعي أو الكيميائي.

وللتعرف علي نتسجة تحاليلك إذا كان طبيعي أم لا فالمؤشر الطبيعي هو

تتراوح القيمة الطبيعية للwbc لدى البالغين بين 4500و 11000خلية في الميكروليتر.