شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت تطلق Office الجديد كليا للهواتف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مايكروسوفت عن تطبيق Office الجديد المخصص لهواتف أندرويد و iOS بميزات تجعله من أفضل برامج الكتابة وتحرير النصوص المخصصة للأجهزة المحمولة، بحسب روسيا اليوم. ويجمع هذا التطبيق جميع وظائف تطبيقات Word وExcel وPowerPoint المطروحة للهواتف الذكية حاليا، ويساعد المستخدم على كتابة وتحرير النصوص، وإجراء تعديلات على الملفات المكتوبة، وإدخال الصور إلى الملفات. كما يوفر هذا التطبيق إمكانية تبادل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر، وإمكانية مسح الصور وتحويلها إلى ملفات PDF، فضلا عن إمكانية استحداث ملفات PDF مباشرة في الهاتف، وحتى مسح رموز QR عبر كاميرا الهاتف. ويتيح هذا التطبيق للمستخدم إمكانية التقاط صورة لأي مستند وتحويل هذه الصورة إلى ملف Word قابل للتحرير، ويسمح التطبيق الجديد للمستخدم بإنشاء الملاحظات وأرشفتها على شكل مستندات نصية عادية أو جداول لتنظيم العمل أو الدراسة.



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