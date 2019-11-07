العاهل السعودي يستقبل مديرة الاستخبارات الآميركية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل.

وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.

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.. ويستقبل وزير خارجية لاتفيا

كما استقبل العاهل السعودي في وقت سابق اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل إبراهيم غلام.

