انتخاب خليفة بن زايد رئيسًا للإمارات لولاية رابعة









اسماء السيد - أبوظبي: انتخب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد لولاية رابعة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن المجلس الأعلى للاتحاد أعرب "عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة داعيا المولى عز و جل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".

Advertisements

وقالت الوكالة إنّ المجلس الأعلى جدد الثقة بالشيخ خليفة، حاكم إمارة أبو ظبي، "رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات".

وبحسب الدستور الإماراتي، يعدّ المجلس "السلطة العليا" في الدولة، ويضم "حكام جميع الإمارات".

والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل" المجلس الأعلى للاتحاد " في الثالث من نوفمبر 2004.

