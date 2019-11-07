دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Razer تقدم إصدارات جديدة من فارة Basilisk بإستجابة أسرع وسعر يبدأ من 60 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

تتوسع شركة Razer بسلسلة أجهزة الفارة Basilisk المخصصة للألعاب مع اثنان من الإصدارات الجديدة التي تأتي بميزة الإستجابة السريعة في الإتصال اللاسلكي، مع ميزة الوصول السريع والآداء الأكثر كفاءة، وسعر يبدأ من 60 دولار.

تقدم Razer في الإصدارات الجديدة من سلسلة فارة Basilisk إختيار بتكلفة منخفضة للمستخدمين، حيث تأتي فارة Basilisk X HyperSpeed التي تنطلق بعدد 6 من الأزرار، مع مستشعر 16000DPI، كما تدعم الفارة الإتصال بالبلوتوث، مع خفض معدل تأخر الإستجابة في الإتصال اللاسلكي عند إستخدام USB dongle بتردد 2.4GHz، كما تأتي الفارة بسعر 60 دولار.

أيضاً من بين المميزات التي تقدم من Razer في فارة Basilisk X HyperSpeed في بطارية AA التي تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 12 يوم من الإستخدام مع تردد 2.4GHz، أو 19 يوم مع البلوتوث.

كما تقدم Razer الإصدار الثاني في فارة Basilisk Ultimate بمستشعر 20000DPI، كما تأتي بعدد 11 من الأزرار، مع تصميم مميز بمفاتيح optical لدعم خفض وقت التأخير في الإستجابة، مع خفض الأضرار التي قد تلحق بالفارة.

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وتأتي فارة Basilisk Ultimate بعدد 5 من الملفات التعريفية على ذاكرة الجهاز، مع دعم إختياري في الإتصال السلكي، مع إضاءة Chroma RGB، أيضاً لا تدعم الفارة البلوتوث، كما لا تصل إلى عمر شحن 100 ساعة عند الإتصال ب4GHz dongle.

فارة Basilisk Ultimate تنطلق بأفضل آداء في الألعاب مع سعر 150 دولار للفارة فقط، أو 170 دولار للفارة مع قاعدة شحن للفارة والتي تدعم التثبيت بشكل جيد، وتتوفر بشكل منفصل بسعر 50 دولار، كما تتوفر كلاً من فارة Basilisk X HyperSpeed و Basilisk Ultimate للبيع الآن.

المصدر

هذا الموضوع Razer تقدم إصدارات جديدة من فارة Basilisk بإستجابة أسرع وسعر يبدأ من 60 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.