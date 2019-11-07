2022.. عام بلا نازحين في السودان

نازك شمام/ الخليج 365



حددت مفوضية السلام السودانية، الخميس، عام 2022 موعداً لخلو البلاد من النازحين عقب تنفيذ كافة متطلبات السلام.



وقال رئيس المفوضية، سليمان الدبيلو، لدى مخاطبته منبر شركاء السودان الدوليين، بالخرطوم، إن مفوضية السلام ستعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي ستتوصل إليها مع حركات النزاع المحلية.



وأضاف أن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف سواء في الحكومة الانتقالية أو في الحركات المسلحة".



ورهن الدبيلو نجاح عملية بناء السلام بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية قائلا إن "التنمية هي أساس السلام وهي التي تجنبنا الانتكاس والعودة مرة أخرى إلى مربع الحرب".

وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 24 ألفا، في العام الماضي، مقارنة بـ10 آلاف في 2017 ، و152 ألفا في 2016.



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ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.



ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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