إسرائيل: منعنا 450 هجوما فلسطينيا خلال عام

قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن الأجهزة الأمنية، منعت 450 هجوما فلسطينيا خلال عام مضى.
وقال نداف أرغمان، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك":" منعنا أكثر من 450 هجوما خلال عام مضى".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أرغمان، أدلى بأقواله في مؤتمر في مدينة تل أبيب، الخميس.
ولم يورد أرغمان تفاصيل أكثر حول العمليات التي تحدث عنها.
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