عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 إن "197متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف إن بين المقتحمين 60 موظفا حكوميا بلباس مدني و35 طالبا يهوديا.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003، بالاقتحامات، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

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