رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا رابعاً على حكومته

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365- سفير الأردن السابق لدى تركيا يصبح وزيرا للاعلام والناطق الرسمي للحكومة

- التعديل شمل حقائب اقتصادية وخدمية دون المساس بالسيادية

- أبرز الخارجين نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر

- دخل إلى الحكومة في التشكيل الجديد 9 وزراء وخرج 6

- فصلت وزارتي التربية والتعليم عن التعليم العالي، والبيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب

- تغيير حقيبة أحد الوزراء وهو التخطيط ليصبح وزيراً للمالية



وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية.

جاء ذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي في بيان، الخميس، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.

وبحسب نص المرسوم، أخرج الرزاز، 6 وزراء من التشكيلة، وأدخل 9 وزراء، وغير حقيبة وزير التخطيط محمد العسعس، ليحل مكانه وسام الربضي، ليتولى هو وزارة المالية.

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كما اشتمل التعديل على فصل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب.

وضم التعديل حقائب، التعليم العالي (وزير جديد)، التربية والتعليم (جديد)، البيئة (جديد)، الزراعة (فصل عن البيئة)، المالية (تبديل)، الإعلام (جديد)، الأوقاف (جديد)، الثقافة (جديد)، الشباب (جديد)، "التخطيط والتعاون الدولي" (جديد)، والنقل (جديد).

ومن أبرز الداخلين في تشكيلة الحكومة، الدبلوماسي المخضرم أمجد العضايلة، السفير السابق لبلاده لدى تركيا والحالي في روسيا، حيث أوكلت إليه مهمة الإعلام ليكون ناطقاً باسم الحكومة

وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.