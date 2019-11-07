الشاهد يصل الجزائر بتكليف من الرئيس التونسي

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس، إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد يحمل فيها رسالة من الرئيس الجديد قيس سعيد.



وحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية كان في استقبال الشاهد بمطار الجزائر العاصمة الدولي نظيره الجزائري نور الدين بدوي.



Advertisements

ويرافق الشاهد في الزيارة وزير الخارجية بالنيابة صبري بشطبجي.



والأربعاء، نقلت وكالة الأنباء التونسية أن الشاهد سيزور الجزائر بتكليف من الرئيس قيس سعيد لنقل رسالة إلى نظيره عبد القادر بن صالح دون الكشف عن فحواها.



وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول تونسي رفيع إلى الجزائر منذ تنصيب قيس سعيد في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، علما أن الأخير صرح فور إعلان فوزه بالرئاسة أن الجزائر ستكون أول محطة خارجية له كرئيس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.