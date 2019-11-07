الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس، إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد يحمل فيها رسالة من الرئيس الجديد قيس سعيد.
وحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية كان في استقبال الشاهد بمطار الجزائر العاصمة الدولي نظيره الجزائري نور الدين بدوي.
ويرافق الشاهد في الزيارة وزير الخارجية بالنيابة صبري بشطبجي.
والأربعاء، نقلت وكالة الأنباء التونسية أن الشاهد سيزور الجزائر بتكليف من الرئيس قيس سعيد لنقل رسالة إلى نظيره عبد القادر بن صالح دون الكشف عن فحواها.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول تونسي رفيع إلى الجزائر منذ تنصيب قيس سعيد في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، علما أن الأخير صرح فور إعلان فوزه بالرئاسة أن الجزائر ستكون أول محطة خارجية له كرئيس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاهد يصل الجزائر بتكليف من الرئيس التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.