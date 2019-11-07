حماس تبدأ مشاورات مع الفصائل حول "الانتخابات"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إنها بدأت سلسلة مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني، حول الانتخابات.
وأوضحت الحركة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه، أن هذه المشاورات ستستمر لمدة يوميْن "وصولا لما يحقق مصلحة الشعب".
وأوضحت حماس أن هذه المشاورات تأتي "استمرارا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصا على إنجاحها الانتخابات، ولتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية".
ويأتي هذا الموقف، في أعقاب الإعلان عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يريد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب حماس وفصائل أخرى.
ولم تعقب حماس، بشكل رسمي على موقف الرئيس عباس، حتى الآن.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة "حماس". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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