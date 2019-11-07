مصر.. الإفراج عن 333 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي

القاهرة/ الخليج 365-أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 333 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار يأتي استمرارا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة انتصارات البلاد في حرب أكتوبر.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 81، والإفراج المشروط عن 252 من نزلاء السجون.

والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية.

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والقرار هو الثالث من نوعه خلال نحو شهرين؛ إذ أعلنت السلطات في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، الإفراج عن 712 سجينا، كما أعلنت في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي الإفراج عن 449 سجينًا.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرت سلطات البلاد نشاطها.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ"تهم غير سياسية"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.