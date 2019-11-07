صندوق روسي صيني يسعى لاستقطاب مستثمرين صينيين لطرح أرامكو

الخليج - رويترز قال صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي اليوم الخميس إن صندوق استثمار روسيا صينيا يعكف على استقطاب مستثمرين صينيين للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية. انشر الخبر :

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