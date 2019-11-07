دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جهاز MatePad Pro ينطلق قريباً بميزة دعم شاحن بقدرة 40W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعتمد جهاز هواوي اللوحي المرتقب MatePad Pro مؤخراً عبر 3C في الصين، ولقد تم تسريب بعض من مواصفات الجهاز اللوحي الذي ينطلق بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 40W .

تتوالى التسريبات حول جهاز هواوي اللوحي MatePad Pro الذي لفت الأنظار خلال الفترة الماضية بالتصميم المميز بثقب الشاشة والإطارات النحيفة، وفي تسريبات جديدة جاءت عبر 3C في الصين كشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

ويظهر جهاز هواوي اللوحي MatePad Pro في قاعدة بيانات 3C باثنان من النماذج برقم MRX-W09 و MRX-AL09، حيث من المتوقع أن يدعم أحدهما شبكات Wi-Fi فقط، بينما يدعم الأخر شبكات المحمول LTE أيضاً.

أيضاً من بين أهم المواصفات التي جاءت في التسريبات حول دعم الجهاز اللوحي شاحن بقدرة تصل إلى 40W، وهو شاحن هواوي SuperCharge الذي قدم مع سلسلة هواتف Mate 30.

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ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن جهاز MatePad Pro اللوحي يتميز بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج هواوي Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن تقدم هواوي مع MatePad Pro لوحة مفاتيح ذكية تدعم الإتصال بالجهاز اللوحي لوضع الحاسب المحمول عبر pogo pins مغناطيسي، كما يدعم الجهاز قلم M stylus.

من جانب أخر كشف عن إختيارات الألوان المقدمة من هواوي للجهاز اللوحي MatePad Pro، حيث ينطلق هذا الإصدار بعدد 4 من الألوان هم البرتقالي، الأخضر، الأسود إلى جانب اللون الأبيض، أيضاً يؤكد إعتماد هذا الإصدار بالفعل على إقتراب موعد الإعلان الرسمي من هواوي.

المصدر

هذا الموضوع جهاز MatePad Pro ينطلق قريباً بميزة دعم شاحن بقدرة 40W ظهر على التقنية بلا حدود.