شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 52 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات حلب (7) إدلب (7) واللاذقية (9) وحماه (5). وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إلى أن الجانب التركى فى هذه اللجنة رصد من جانبه 24 انتهاكًا للهدنة فى محافظات حلب (7) إدلب (12) واللاذقية (3) وحماه (2).

وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى حوالى 2.45 طن إلى سكان قرية الجهمان بريف إدلب.

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وأوضح، أنه تم بشكل عام تنفيذ 2238 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3690.18 طن.