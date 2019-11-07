الدفاع الروسية: رصد 52 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى حوالى 2.45 طن إلى سكان قرية الجهمان بريف إدلب.
وأوضح، أنه تم بشكل عام تنفيذ 2238 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3690.18 طن.
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