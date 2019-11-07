شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ودمشق يصدران بيانا مشرتكا يدعو القوات الأمريكية الانسحاب من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الخميس، لرئيس المكتب الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا، ونظيره السوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف.

وناشد البيان المجتمع الدولي "ممارسة الضغط على الولايات المتحدة، التي تواصل انتهاك أحكام القانون الدولي من خلال تواجد (جنودها) في الأراضي السورية بصورة غير شرعية، وإجبارها على سحب قواتها بشكل كامل من الجمهورية العربية السورية ذات السيادة".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ترفض منح ضمانات أمنية للبعثة الأممية التى تساعد في إجلاء النازحين من مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، مما يمنع من تفكيك ذلك المخيم.

في وقت سابق، ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة ستوسع مهمتها العسكرية لتأمين حقول النفط في شرق سوريا، واضافت المصادر أن العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في سوريا قد لا يقل عن 800 فرد، بينهم 200 جندي في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا في المنطقة التي يقع فيها مخيم الركبان.

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