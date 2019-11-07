شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة «نيسان» بسبب خلل في «الوسادة الهوائية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 9882 مركبة نيسان Pickup D22 إضافة إلى 576 مركبة نيسان Tiida، ” 2010 – 2012 “.

وأرجعت “التجارة” سبب الاستدعاء إلى خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

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ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.