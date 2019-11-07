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استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة «نيسان» بسبب خلل في «الوسادة الهوائية»

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة «نيسان» بسبب خلل في «الوسادة الهوائية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار  9882 مركبة نيسان Pickup D22 إضافة إلى 576 مركبة نيسان Tiida، ” 2010 – 2012 “.

وأرجعت “التجارة” سبب الاستدعاء إلى خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

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ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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