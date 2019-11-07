دراسة: أكل الجوز مفيد للصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت الكثير من الدراسات الطبية، أن أكل الجوز مفيد للصحة عند أكله بانتظام من وقت إلى آخر، فهو يعمل على زيادة الأداء الذهني والقدرة على التفكير وحماية القلب، بل يعمل حتى على مقاومة مرض السرطان، كما أنه لا يؤدي إلى زيادة الوزن، رغم احتوائه على أحماض دهنية بكمية كبيرة، وهنا أربعة أسباب تحفزنا على تناول الجوز بانتظام.



1- الجوز يقلل أخطار "الرباعية القاتلة" متلازمة التمثيل الغذائي

زيادة الوزن وارتفاع دهون الدم وسكره وضغطه: هذه "الرباعية القاتلة" تسمى بمرض متزامنة التمثيل الغذائي "مرض المتلازمة الأيضية أو الاستقلابية"، في ألمانيا وحدها يوجد نحو 12 مليون إنسان، جميعهم مصابون بهذه المتلازمة. وبإمكان الجوز المساعدة في التقليل من خطر هذا المرض. وهذه نتيجة دراسة علمية كبرى أجرتها 10 جامعات إسبانية.

كما أن المصابين بمرض السكري بإمكانهم الاستفادة من الجوز. ففي دراسة طويلة المدى أجريت على مجموعتين من الأشخاص البدناء المصابين بداء السكري من النوع الثاني: اتّبعت المجموعة الأولى حمية تناولت وفقها مواد غذائية ناقصة الدهون، أما المجموعة الثانية فاتبعت كذلك حمية غذائية فقيرة بالدهون، ولكن بالإضافة إلى ذلك تناولت في غذائها الجوز، وكانت النتيجة هي أن المجموعة الثانية التي تناولت الجوز حصلت أجساد أفرادها على المزيد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهذا يحسّن بشكل هائل من مستوى السكر في الدم حين يكون الشخص على الريق أو أثناء الصيام، بحسب الدراسات.

2- الجوز يبطئ نمو السرطان

يعمل الجوز على إبطاء نمو السرطان في الجسم، لاحتوائه على الحمض الدهني أوميغا-ثلاثة، وكذلك لأن الجوز يعتبر من أهم المصادر النباتية لمضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الأمراض العُضال مثل السرطان وتصلب الشرايين.

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وقد اختبرت الباحثة الأمريكية إيلين هاردمان مدى قدرة الجوز على التأثير في نمو السرطان. والنتيجة، وفق ما نقل موقع لايف لاين الإلكتروني، هي أن سرطان الثدي يتطور لدى مجموعة الفئران التي تغذت على الجوز بشكل أبطأ بكثير للغاية من تلك التي تناولت مواد غذائية اعتيادية. ويعود ذلك إلى وجود مواد عديدة مفيدة في الجوز مثل الحمض الدهني أوميغا-ثلاثة الذي تم إثبات أنه يعمل على إعاقة نمو السرطان، ومثل مضادات التأكسد التي تعمل على إبطاء نمو السرطان وعلى منع تدمير الخلايا.

3- الجوز يعمل على تخفيض "الكولسترول الخبيث"

الكولسترول مادة دهنية تدخل في تكوين أغشية خلايا جميع الكائنات الحية، وله دور هام في عملية الأيض أو الاستقلاب الحيوي "التمثيل الغذائي"، لكنْ للكوليسترول نوع مفيد وآخر ضار خبيث. وأكدت جامعة هارفر أن الجوز يعمل على تخفيض الكولسترول بشكل لا يؤثر سلبا على الوزن، وأن التغذية التي تأخذ الجوز في عين الاعتبار تخفّض الكولسترول الإجمالي للجسم وبشكل خاص الكولسترول الخبيث من نوع "إل دي إل" أي من نوع "البروتين الدهني المنخفض الكثافة"، وبذلك ينخفض خطر أمراض القلب والدورة الدموية.

وأثبتت تجارب الباحثين أن للجوز تأثيرا مضادا للعوامل المؤدية إلى الالتهابات، والعجيب والمفاجئ هو عدم زيادة وزن الأشخاص المتناولين للجوز رغم محتوى الدهون العالي فيه، بل على العكس من ذلك، لوحظ نقص أوزان الأشخاص المشاركين في التجارب نتيجة تناولهم الجوز، وهذا مؤشر على أهمية الجوز كغذاء مفيد للقلب وللجسد ككل.

4- الجوز غذاء مفيد للخلايا العصبية الرمادية وبالتالي للخصائص الحركية والعقلية لكبار السن

فقد أظهرت تجارب حديثة على الحيوانات أن احتواء الغذاء على 6% من الجوز يساعد على تحسين الخصائص الحركية والعقلية لكبار السن، واستنتج الباحثون من ذلك أن تناول وجبة خفيفة من الجوز بانتظام له تأثير على إيجابي طول مدة الحياة.

ويُنصَح بتناول 30 غراما من الجوز يوميا وهذه الكمية تكافئ حفنة من الجوز بقدر ملء اليد.