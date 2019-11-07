شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 محتجين بنيران قوات الأمن فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الشرطة ومصادر بمستشفى أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم الخميس ، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.

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