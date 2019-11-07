شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعلن عن افتتاح جميع مؤسساتها العاملة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن افتتاح جميع مقراتها ومكاتبها ومؤسساتها العاملة فى لبنان .

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الأونروا فى بيان اليوم الخميس، أنها اتخذت قراراً بإعادة العمل داخل مؤسساتها ومقراتها التى كانت قد أقفلت داخل وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بسبب الأوضاع التى تشهدها المناطق اللبنانية .

Advertisements

وأكدت الأونروا، أنها أعادة العمل فى مدارسها ومؤسساتها التربوية، والصحية، ومكاتبها الخدماتية بشكل طبيعى .