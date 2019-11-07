شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعلن عن افتتاح جميع مؤسساتها العاملة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الأونروا فى بيان اليوم الخميس، أنها اتخذت قراراً بإعادة العمل داخل مؤسساتها ومقراتها التى كانت قد أقفلت داخل وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بسبب الأوضاع التى تشهدها المناطق اللبنانية .
وأكدت الأونروا، أنها أعادة العمل فى مدارسها ومؤسساتها التربوية، والصحية، ومكاتبها الخدماتية بشكل طبيعى .
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