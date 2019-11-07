صحة دبى توقع 4 اتفاقيات مع مستشفيات استعداداً لـ"إكسبو 2020"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و وفقا لما نشرته موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن بيان صادر عن الصحة، وقع الاتفاقيات عن الهيئة المدير التنفيذى لمؤسسة دبى للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، مع كلٍّ من مديرى المستشفيات الأربعة.
وتقضى الاتفاقيات الأربع، بدعم جهود هيئة الصحة فى دبى، الرامية إلى توفير مناخ صحى آمن لرواد "إكسبو"، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة فى التعامل مع أى حالات طارئة محتملة.
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