شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران و البحرية الإسرائيلية يخترقون الأجواء اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل الطيران الحربى الإسرائيلى، تحليقه فوق قرى الجنوب اللبنانى، منتهكا الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

و وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، أن المقاتلات الإسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق مناطق النبطية وأعالى إقليم التفاح فى الجنوب اللبنانى، ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضى المحتلة.

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و فى صعيد متصل، واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية، من خلال الدوريات التى تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبنانى، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 405 أمتار، ولمدة 3 دقائق.

واشار البيان، إلى أنه جرت متابعة موضوع انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان .